Burgemeester Enschede in ziekenhuis na coronabesmetting

Onno van Veldhuizen. Ⓒ ANP/HH

ENSCHEDE - Burgemeester van Enschede Onno van Veldhuizen is zondag opgenomen in het ziekenhuis nadat zijn coronaklachten zijn verergerd. Zaterdag werd bekend dat Van Veldhuizen, tevens voorzitter van de veiligheidsregio Twente, besmet is met het longvirus en flink last heeft van zijn klachten.