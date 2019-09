Stikstofcrisis: aanpassen Afsluitdijk en snelwegen op de tocht

RTL Nieuws publiceerde woensdag een lijst met 127 overheidsprojecten die mogelijk in de problemen komen. Ingewijden bevestigen dat die lijst klopt. Eerder kwam al naar buiten dat in totaal 18.000 projecten mogelijk in gevaar komen door de stikstofuitspraak.

Op de lijst staat onder meer de aanpassing van de Afsluitdijk. Vorig jaar begonnen de grootste werkzaamheden sinds de aanleg van de dijk. In totaal staan meer dan vijftig projecten van het ministerie van Infrastructuur op de lijst, waaronder grensoverschrijdend spoorvervoer. Het kabinet zet juist vol in op vrachtvervoer op het spoor, om zo meer vrachtwagens van de weg te halen.

Ook het ministerie van Defensie wordt hard geraakt. Zo loopt de bouw van de veelbesproken kazerne in Vlissingen mogelijk verdere vertraging op. De aanleg van nieuwe windparken, nodig om de klimaatdoelstellingen te halen, staat ook op de tocht.

Europese regels

De RvS zette in mei een streep door het stikstofbeleid van Nederland. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) schreef voor dat een project stikstof mag uitstoten mits de belofte werd gedaan de uitstoot in de toekomst te compenseren. De Raad van State oordeelde dat dit in strijd was met Europese richtlijnen.

De rechter oordeelde ook dat de verbreding van de A27 in de ring rond Utrecht voorlopig niet door kan gaan. Uit de lijst van het kabinet blijkt dat daarnaast de uitbreiding van het knooppunt Hoevelaken mogelijk in gevaar komt. Verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen zei begin dit jaar nog dat ze hoopt dat de verbreding van de A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide eerder af zal zijn dan verwacht, maar ook dat project loopt mogelijk juist vertraging op door de PAS-uitspraak.

