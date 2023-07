Premium Het beste van De Telegraaf

Drugsoorlog houdt Groningen in greep: ’Mogelijk vergeldingsacties tijdens Nacht van Winschoten’

Door Ina Reitzema en Jan Westera

Ⓒ Persbureau Meter

Groningen - In Groningen is een bendeoorlog gaande. De aanslag op een beautysalon in hartje Stad en de reeks schietpartijen op mensen en woningen in Winschoten en Pekela afgelopen week houden verband met elkaar.