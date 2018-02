Coentunnel ’uren dicht’ na ongeluk

Bij het ongeluk, dat kort na het middaguur gebeurde, waren meerdere voertuigen betrokken. Rijkswaterstaat meldt dat de wisselbuis - een extra tunnelbuis - naar Zaandam (A8) inmiddels open is en het ingesloten verkeer wordt weggeleid. Vanaf de A5 is vrijgave nog in voorbereiding, aldus RWS.

Veel automobilisten maken nu gebruik van het pontje naar Hembrug.