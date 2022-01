VK haalt deel ambassadepersoneel terug uit Oekraïne

De Britse ambassade meldt dat de ambassade in Kiev open zal blijven en essentieel werk zal worden voortgezet. De Britse omroep BBC meldt maandagochtend dat ongeveer de helft van de medewerkers blijft en dat er al een begin is gemaakt aan de terugtrekking.

Het gedeeltelijke vertrek volgt op de omroep van de Verenigde Staten aan familieleden van Amerikaans ambassadepersoneel om Oekraïne te verlaten. Die groep wordt vanaf maandag geëvacueerd, eveneens vanwege zorgen voor een inval. Oekraïne heeft de Amerikaanse omroep als „prematuur” omschreven.

EU haalt families van diplomaten nog niet weg

De Europese Unie is nog niet van plan de families van EU-diplomaten uit Oekraïne terug te halen. De buitenlanddienst van de EU zal het voorbeeld van de Verenigde Staten voorlopig niet volgen, zegt buitenlandchef Josep Borrell.

De Amerikaanse regering kondigde zondag aan familieleden van medewerkers in Oekraïne terug te roepen en de Britse volgde maandagochtend. Het is er te gevaarlijk geworden nu uit Rusland oorlogstaal klinkt en Moskou meer dan 100.000 militairen aan de grens heeft geposteerd. Brussel heeft ook diplomaten in Oekraïne.

Maar „wij gaan niet hetzelfde doen omdat we daarvoor nog geen specifieke redenen kennen”, zei Borrell. Hij verwacht later op de dag uitleg van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken, die deelneemt aan overleg met zijn EU-collega’s. „Misschien heeft minister Blinken meer informatie, en hij zal die met ons delen.” Tenzij de Amerikaan „informatie geeft die zo’n stap rechtvaardigt” blijft het EU-personeel in Oekraïne. Zolang het overleg met Rusland nog loopt „denk ik niet dat we Oekraïne moeten verlaten”, aldus Borrell.

’Voorbarig’

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken gaf zaterdag te kennen dat het ook nog geen reden ziet om ambassadepersoneel weg te halen uit Oekraïne. Dat wordt volgens het ministerie voortdurend opnieuw bekeken en afgewogen. Oekraïne noemt het in veiligheid brengen van diplomaten voorbarig.

Het Westen werd afgelopen zomer verrast door de plotselinge val van de Afghaanse hoofdstad Kabul. De evacuatie van medewerkers en andere personen die gevaar liepen uit Kabul verliep hals-over-kop en beschamend chaotisch, vinden de betrokken landen.

Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken en zijn EU-collega’s bespreken de hoogopgelopen spanningen rond Oekraïne maandag in Brussel. Ze zijn volgens Borrell „ongekend eensgezind”, ook al wil bijvoorbeeld Duitsland Rusland veel behoedzamer tegemoet treden dan bijvoorbeeld Polen en de Baltische landen.