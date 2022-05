Verspreking George W. Bush: ’Ongerechtvaardigde invasie in Irak, ik bedoel Oekraïne’

Tijdens een congres in Dallas sprak de oud-president over de invasie van de Russische president Poetin in Oekraïne. Bush had het over ’de beslissing van één man om een geheel ongerechtvaardigde en brute invasie in Irak te lanceren’. „Ik bedoel Oekraïne”, haastte Bush zich te zeggen, terwijl hij zijn hoofd schudde. De verspreking wordt breed uitgemeten in Amerikaanse media. Zo spreekt Newsweek van een ’kolossale fout’.

Bush had het over Poetin toen hij de invasie van de Russische leider in Oekraïne leek te verwarren met de door de VS geleide invasie van Irak tijdens zijn presidentschap in 2003. In dat jaar vond een omstreden Amerikaanse invasie plaats in Irak omdat de Iraakse president Saddam Hoessein massavernietigingswapens zou hebben.

Na de verspreking nam Bush een korte pauze en gniffelde. „Ik ben 75”, zei Bush zacht, waarmee hij de fout aan zijn leeftijd leek toe te schrijven. Bush sprak zo’n tien minuten in het George W. Bush Presidential Center dat de toekomst van de Amerikaanse verkiezingen onderzoekt.