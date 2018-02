Handgranaat aan deur waterpijpshop Amsterdam gehangen

De Jan Evertsenstraat staat bekend als drukke winkelstraat. De waterpijpwinkel Souvenirtje 2 zit er pas een jaar en is geklemd in een rijtje met de Etos en het Kruidvat. Een politiewoordvoerder: ,,We nemen geen enkel risico. Er liep ook vandaag weer veel winkelend publiek, daarom hebben we gelijk de straat afgezet. Dit is een projectiel, waarvan de scherven dodelijk kunnen zijn. Ze reiken tussen de 50 en 75 meter.” Toch was het niet nodig om de buurt te ontruimen. Dat komt mede door de overkapping boven de winkels. De politiewoordvoerder: ,,Dat is een geluk bij een ongeluk.”

Ondertussen zoekt de politie de daders. Of er daadwerkelijk verdachten op het oog zijn, is niet bekend.

De Explosievendienst (EOD) onderzoekt momenteel of de vermoedelijke fragmentatiehandgranaat geprepareerd is. De politiewoordvoerder: ,,Stel dat de handgranaat van de deurknop afvalt, dan zou die zomaar af kunnen gaan. Daarom blijft de straat nog wel even afgezet.”

Het lijkt bijna een trend in de stad om handgranaten op te hangen. Binnen een jaar is dit het vierde geval. De uitgaansgelegenheden In the City op het Klein Gartmanplantsoen, Club Abe in de Amstelstraat en cocktailbar Suzy Wong op de Korte Leidsedwarsstraat werden het afgelopen jaar allemaal verrast door een explosief, dat voor de deur werd aangetroffen. Deze explosieven werden echter midden in de nacht geplaatst. Deze drie bedrijven werden alle drie tijdelijk gesloten.

In de Jan Evertsenstraat lijkt het erop dat het projectiel voor de eerste keer op klaarlichte dag is neergehangen.

De straat werd direct na de vondst afgezet. Ⓒ Inter Visual Studio

Bekijk ook: Cocktailbar dicht na vondst explosief

Heeft u meer informatie, of heeft u iets gezien? Stuur uw verhaal naar redactie-i@telegraaf.nl