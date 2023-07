FBI doet schokkende ontdekking bij huiszoeking Kentucky

De schedels lagen verspreid door het appartement. Een schedel had een hoofddoek om en een andere schedel lag op het matras waar Nott sliep, aldus de strafrechtelijke aanklacht van de FBI. De agenten vonden ook andere menselijke resten zoals ruggenwervels, botten van dijbenen en heupbeenderen.

De vondst verbindt Nott met een groep mensen die naar verluidt illegaal menselijke overblijfselen kopen en verkopen. In deze groep zat een manager van het mortuarium van de Harvard Medical School die ervan beschuldigd wordt lichaamsdelen te hebben gestolen.

Nott gebruikte een Facebookaccount met de gebruikersnaam 'Wiliam Burke' waarop hij menselijke resten te koop aanbood, schrijft de Amerikaanse nieuwssite. William Burke was de naam van een seriemoordenaar die in het begin van de negentiende eeuw actief was in Edinburgh. Hij verkocht samen met een partner de lichamen van hun slachtoffers aan de anatomie-afdeling van de Universiteit van Edinburgh.

Nott wordt niet beschuldigd van misdrijven die verband houden met de lichaamsdelen. Maar hij ziet wel een federale aanklacht tegemoet voor het in bezit hebben van vuurwapens. Volgens CNN vond de FBI tijdens de huiszoeking een aantal wapens, waaronder een AK-47. Nott mag die niet in hebben omdat hij een veroordeelde misdadiger is, schrijft CNN verder.

Nott pleitte in 2011 schuldig aan het bezit van een 'ongeregistreerd vernietigingswapen', nadat bij hem lont, ontbrandingsmechanismen, ontstekers en ander materiaal waren gevonden waarmee hij "een vernietigingswapen" kon bouwen, luidde de aanklacht destijds.