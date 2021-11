Nieuwe Zuid-Afrikaanse coronavariant opgedoken in België

De nieuwe virusvariant uit zuidelijk Afrika is gevonden bij een jonge vrouw, meldt de Franstalige omroep RTBF. Ze zou net zijn aangekomen uit Egypte en reisde via Turkije. Een link met zuidelijk Afrika zou er op het eerste gezicht niet zijn.

„Het nuchtere feit is dat deze variant waarschijnlijk reeds in heel beperkte mate aanwezig is in Europa”, zegt de Vlaamse huisviroloog Marc van Ranst. „Het kan bijna niet anders.”

De stalen van de twee patiënten sprongen eruit, omdat de PCR-test daarbij niet zoals gewoonlijk werkte. Dat wijst erop dat de twee besmet zijn met een mutant, al kan het ook een al bekende zijn.

De nieuwe Zuid-Afrikaanse coronavariant lijkt nog besmettelijker dan de deltavariant die op het ogenblik de Europese Unie in grote problemen brengt, zegt Van Ranst, die de Belgische autoriteiten adviseert over het coronabeleid. Mogelijk zijn de beschikbare coronavaccins er ook minder goed tegen opgewassen, doordat de variant op veel verschillende onderdelen afwijkt van die waarop de vaccins zijn afgestemd.

„Dit is een grote nieuwe zorg”, zegt Van Ranst. De nieuwe variant is volgens hem het gesprek van de dag onder zijn vakgenoten. „De pandemie is een dik boek, en we hebben nog lang niet het laatste hoofdstuk opengeslagen.”

EU-landen met goede luchtverbindingen met zuidelijk Afrika kunnen zich als eerste opmaken voor de komst van de nieuwe variant, verwacht Van Ranst. Onder andere Schiphol, het Londense Heathrow en het Duitse Frankfurt verwelkomden normaliter veel vluchten uit de regio. Nederland en andere EU-landen hebben dit vliegverkeer inmiddels in principe stilgelegd.

In Israël en Hongkong is de variant inmiddels al opgedoken.