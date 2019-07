Slechts één verdachte in Berkelse moordzaak langer vast

De politie trof maandagochtend in een huis aan de A.H. Verweijweg een dode man aan. Omdat niet direct duidelijk werd wat zich heeft afgespeeld, werden veertien mannen aangehouden. De afgelopen dagen heeft een groot rechercheteam onderzoek gedaan en zijn alle mannen verhoord. Het verhoor verliep aanvankelijk langzaam, aangezien de mannen moeizaam Nederlands spraken. Daarom was er ook een tolk bij aanwezig. Nu de sectie die op het lichaam is verricht, blijkt dat het slachtoffer door een misdrijf om het leven is gekomen. Naar de toedracht wordt door de politie en het OM nog onderzoek gedaan.

Bekijk ook: Politie pakt 14 mensen op na vondst dode man

De overleden man was een Poolse medewerker van uitzendbureau Covebo. ,,Dit is ontzettend treurig voor alle betrokkenen, vooral de nabestaanden”, liet het bedrijf eerder weten aan De Telegraaf.

Buurtbewoners gaven deze week al aan dat het vaker hommeles was in het huis. ,,Ze zetten vaak keiharde muziek op, vloekten hard, dronken veel en gebruikten drugs”, vertelde een buurvrouw. Volgens haar was er ook een sinister voorteken. ,,Een maand of vijf geleden belde een van hen aan en vroeg in het Engels of ik alsjeblieft de politie wilde bellen omdat andere mannen hem wilden vermoorden.” Een andere buurvrouw zag een van de bewoners met een bebloed gezicht aan de deur staan. ,,En een andere man maakte schietgebaren toen hij langs mijn huis liep. Hij zou worden neergeschoten, zei hij.”