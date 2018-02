Staking basisonderwijs ook in maart

Dat maakt het PO-front, dat strijdt voor hogere salarissen en minder werkdruk, vandaag bekend. Dit is een samenwerkingsverband van zeven onderwijsbonden en werkgevers.

Kinderen naar huis gestuurd

,,Daarnaast lijkt het erop dat steeds meer scholen geen ‘noodverbandjes’ meer aanleggen als er geen leraar beschikbaar is in verband met (langdurige) ziekte of een openstaande vacature. In plaats van het zoeken naar een vervanger, de klas verdelen over andere klassen, een gepensioneerde of een onbevoegde leerkracht voor de klas te zetten, sturen ze nu bewust kinderen naar huis. Niet expres om het voelbaar te maken voor ouders, maar omdat kinderen met deze noodverbandjes niet de kwaliteit lessen krijgen die ze horen te krijgen”, vertelt leerkracht en woordvoerder Jan van de Ven van de vakbond POinActie.

Volgens de pas opgerichte website lerarentekortisnu.nl zijn vandaag 561 schoolkinderen naar huis gestuurd. „Met het naar huis sturen, maak je ons voorland zichtbaar. Dit is een schijntje van wat gaat gebeuren als de cao niet gaat veranderen. Het vak moet aantrekkelijker worden qua salaris, want anders zitten we in 2025 met 10.000 fte’s tekort”, aldus Van de Ven.

Steun ouders

De organisatie Ouders&Onderwijs peilt telkens wat de steun onder ouders is voor de stakingsactie. Bij de vorige staking op 12 december daalde de steun naar 48 procent, terwijl bij de eerste staking op 5 oktober er nog op 83 procent gerekend kon worden. Uit tussentijdse resultaten blijkt dat er ouders zijn die bereid zijn desnoods zelf een dagje voor de klas te staan. Peter Hulsen: ,,We zijn erg benieuwd naar andere creatieve ideeën en de steun onder ouders bij weer een staking. Onze vraag is dus aan ouders om mee te doen met deze peiling.”

Leerkrachten willen 1,4 miljard euro extra voor het basisonderwijs. Dat geld, 900 miljoen euro voor een salarisverhoging en 500 miljoen voor het verlichten van de werkdruk, is bedoeld om het dreigende lerarentekort af te wenden. Minister Slob heeft al eerder laten weten dit bedrag niet vrij te kunnen maken.