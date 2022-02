Nederland nog niet verlost van stormachtige wind

Hoewel zaterdag zonnig begint, voorspelt Weerplaza in de loop van de dag en tegen de avond meer bewolking en regen. „De wind kan dan langs de westkust toenemen tot stormachtig, kracht 8. In de avond is er in het westen en zuidwesten tijdelijk kans op zware windstoten van 75 tot 90 km/uur. Hiervan kan vooral het verkeer hinder ondervinden.”

Weeronline voorspelt in de ochtend al windstoten tot 70 kilometer per uur aan de kust. „Daarmee waait het niet gevaarlijk hard, maar losse takken kunnen nog steeds uit de bomen waaien.”

Zaterdagavond

In de loop van zaterdagavond wordt het stormachtiger. „De wind trekt in het zuiden en zuidwesten flink aan en wordt vrij krachtig tot krachtig met windstoten tot 75 km/uur. In Zeeland en Zuid-Holland kan het hard waaien uit het zuidwesten tot westen en wordt de wind aan de kust tijdelijk stormachtig.”

De wind gaat gepaard met flinke regenbuien, voorspelt het weerbureau. „Later in de avond trekt de meeste neerslag naar het oosten en daar kan tijdelijk ook wat natte sneeuw vallen.”

Puinruimen

De ANWB waarschuwt op de site eveneens dat in de kustprovincies en rond het IJsselmeer zeer zware windstoten voorkomen. Maar ook in de rest van het land kunnen de komende uren nog zware windstoten zijn. De woordvoerster van Rijkswaterstaat benadrukt dat het dus wel verstandig is daarop alert op te blijven. „Beide handen aan het stuur.”

Ook op de wegen wordt deze zaterdagochtend al hard gewerkt aan het opruimen van de dingen die er op te terecht zijn gekomen door storm Eunice. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers de verkeersinformatie en de weersinformatie te bekijken voor vertrek. „Hou rekening met hinder door opruim- en herstelwerkzaamheden”, adviseert een woordvoerster van Rijkswaterstaat.

Zondag

Ook zondag is het nog niet gedaan met het soms stormachtige weer, voorspelt Weeronline. „Er steekt een vrij krachtige zuidwestenwind op en in de kustprovincies is de wind krachtig met windstoten van 70 km/uur. Langs de westkust is de wind hard en aan zee soms stormachtig met zware windstoten van 75 tot 85 km/uur. In de late middag en in de avond neemt de wind verder in kracht toe en kunnen we zware windstoten verwachten van 75 tot 85 km/uur. In de kustgebieden komen windstoten voor van 80 tot 100 km/uur en waait het hard. Aan zee is de wind stormachtig met kans op stormkracht.”

Ook na het weekend blijft de wind een grote rol spelen, voorspelt Weerplaza. De westenwind trekt maandag aan zee aan tot windkracht 7, bovenland voorspelt het weerbureau windkracht 5 of 6. Verder is er maandag kans op winterse neerslag.

Topsnelheden

Hoewel de wind dus ook dit weekend nog flink huishoudt, is het een groot verschil met de snelheden die vrijdag tijdens Eunice werden gemeten. Weeronline registreerde bij Cabauw en Houtribdijk (Enkhuizen-Lelystad) windsnelheden tot 145 km/uur. In Hoek van Holland werd 141 km/uur gemeten en op Vlieland zette de windkracht aan tot 138 km/uur.