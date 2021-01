Man die lessenaar Pelosi meenam in Capitool en ’Q-sjamaan’ opgepakt

Hij werd volgens de Tampa Bay Times vrijdagavond in zijn woonplaats Parrish opgepakt, nadat hij door plaatsgenoten was herkend. De krant meldt dat op zijn sociale media, die inmiddels offline zijn, onder meer kritische teksten zijn gevonden over de Black Lives Matter-beweging.

Johnson behoorde niet tot de verdachten van wie het Amerikaanse ministerie van Justitie vrijdag beelden naar buiten bracht.

Q-sjamaan

Jacob Anthony Chansley, naar verluidt de man die was te zien met ontbloot bovenlijf, een hoofdtooi van berenvel, schmink en hoorns op zijn hoofd, is zaterdag gearresteerd. Hij wordt verdacht van het illegaal betreden van het Capitool. Ook zou de man, die zichzelf ook wel Jake Angeli noemt, geweld hebben gebruikt. Hem wordt ook wanordelijk gedrag ten laste gelegd.

De FBI zoekt nog een aantal Capitool-bestormers. Daarvoor worden onder meer posters opgehangen in busstations. CNN meldde zaterdag op gezag van openbare aanklagers dat een man uit Alabama tijdens de bestorming twee blokken bij het parlementsgebouw vandaan een pick-up met explosieven en wapens had geparkeerd die urenlang niet door de autoriteiten was opgemerkt. Daarin zaten elf zelfgemaakte bommen, een aanvalswapen en een handvuurwapen, beide van munitie voorzien. De eigenaar had voor beide geen vergunning.

Toen de politie de man arresteerde, had hij twee handvuurwapens bij zich, eveneens zonder vergunning. Hij zit vast en verschijnt dinsdag voor een rechter.

Pelosi

De beroering over de bestorming van het Capitool is bij lange na nog niet gaan liggen. Pelosi heeft vrijdag opgeroepen tot strafrechtelijke vervolging van president Donald Trump. Zij deed die uitspraak in een interview met CBS dat zondagavond wordt uitgezonden en die vrijdagavond laat (lokale tijd) in de VS al viraal ging.

„Helaas, de persoon die in het Witte Huis zit is een gestoorde, losgeslagen, gevaarlijke president van de Verenigde Staten”, aldus de Democrate in een voorproefje van het CBS-interview. „En we hebben nog een aantal dagen te gaan voordat we tegen hem beschermd kunnen worden. Maar hij heeft zo iets ernstigs gedaan dat er vervolging tegen hem zou moeten worden ingesteld.”

Impeachment

Zij riep andermaal op tot zijn onmiddellijke ontslag en tot het instellen van een afzettingsprocedure, een impeachment.

Trump geniet als president immuniteit tegen rechtsvervolging, maar die eindigt zodra zijn termijn erop zit. De inauguratie van zijn opvolger, president-elect Joe Biden, is op 20 januari. Trump heeft aangegeven daarbij niet aanwezig te zijn.