Man die lessenaar Pelosi meenam in Capitool opgepakt

Hij werd volgens de Tampa Bay Times vrijdagavond in zijn woonplaats Parrish opgepakt, nadat hij door plaatsgenoten was herkend. De krant meldt onder meer dat op zijn sociale media, die inmiddels offline zijn, onder meer neerbuigende teksten zijn gevonden over de Black Lives Matter-beweging.

Johnson behoorde niet tot de verdachten van wie het Amerikaanse ministerie van Justitie vrijdag beelden naar buiten bracht.

Pelosi

De beroering over de bestorming van het Capitool is bij lange na nog niet gaan liggen. Pelosi heeft vrijdag opgeroepen tot strafrechtelijke vervolging van president Donald Trump. Zij deed die uitspraak in een interview met CBS dat zondagavond wordt uitgezonden en die vrijdagavond laat (lokale tijd) in de VS al viraal ging.

„Helaas, de persoon die in het Witte Huis zit is een gestoorde, losgeslagen, gevaarlijke president van de Verenigde Staten”, aldus de Democrate in een voorproefje van het CBS-interview. „En we hebben nog een aantal dagen te gaan voordat we tegen hem beschermd kunnen worden. Maar hij heeft zo iets ernstigs gedaan dat er vervolging tegen hem zou moeten worden ingesteld.”

Impeachment

Zij riep andermaal op tot zijn onmiddellijke ontslag en tot het instellen van een afzettingsprocedure, een impeachment.

Trump geniet als president immuniteit tegen rechtsvervolging, maar die eindigt zodra zijn termijn erop zit. De inauguratie van zijn opvolger, president-elect Joe Biden, is op 20 januari. Trump heeft aangegeven daarbij niet aanwezig te zijn.