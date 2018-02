Advocatenprotest om rechtsbijstand

Volgens de advocaten hebben bezuinigingen hun tol geëist. Er wordt al jarenlang gepraat over verbeteringen, maar daar is volgens hen geen budget voor. Zowel de toegang tot het recht als de vergoedingen voor advocaten staan volgens hen onder druk. „Recht voor iedereen” en „Red de rechtsbijstand”, was er op hun spandoeken te lezen.

De Tweede Kamer spreekt donderdag over de rechtsbijstand. Bij het togaprotest waren ook Kamerleden. Onder anderen Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) en Michiel van Nispen (SP) steunen het protest.

Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming wil niet meer geld uittrekken voor de hervorming van de gesubsidieerde rechtsbijstand. Volgens hem hoeft Nederland „zich niet te schamen” voor het huidige stelsel. Hij noemt de hervorming wel één van zijn grote opdrachten.

De commissie-Van der Meer concludeerde in oktober dat sprake is van „ernstig achterstallig onderhoud in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand.” Als advocaten vergoeding zouden krijgen voor de uren die zij echt besteden, dan kost dat per jaar 125 miljoen euro extra.