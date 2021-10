Dieven stelen fles wijn van 350.000 euro uit wijnkelder

De eigenaar van het hotel-restaurant in het zuidwesten van Spanje schenkt klare wijn. „Het waren professionals. Ze wisten precies wat ze aan het doen waren”, vertelt José Polo aan The Guardian. „Het waren een man en een vrouw die Engels spraken en het personeel de indruk gaven een net stel te zijn. Ze sliepen in het hotel en hebben gedineerd in ons restaurant. Toen ze een receptionist van het hotel met een afleidingsmanoeuvre weghaalden bij de beveiligingscamera's, glipte de man de kelder in en stal hij de flessen.”

Niemand had wat door toen het tweetal, met de flessen wijn in grote tassen, uitcheckte. De dieven namen volgens de eigenaar onder meer een Château d’Yquem uit 1806, en minstens zes andere 19e-eeuwse flessen van de exclusieve wijnmaker Romanée-Conti mee. De Yquem is een bijzonder zeldzame wijn van 215 jaar oud en zou volgens The Guardian zo’n 350.000 euro waard zijn.

Polo vermoedt dat de dieven werken voor een particuliere wijnverzamelaar, omdat de gestolen flessen niet zomaar verkocht kunnen worden. „Die flessen zijn genummerd en gecontroleerd. Die Yquem uit 1806 is uniek; iedereen weet dat die fles van ons is.”

De politie doet onderzoek naar de wijndiefstal.