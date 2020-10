Favoriete winkel Pete Hoekstra gaat dicht

Delfts blauw is een begrip in de wereld en veel toeristen komen dan ook af op de vele snuisterijen die hier een link mee hebben. Zelfs Bill en Hillary Clinton konden het tijdens een werkbezoek in de jaren negentig niet laten zich te vergapen aan de typisch Hollandse tafereeltjes in de Delftse etalages.

Traantjes

Maar inmiddels hangen er donkere wolken boven de souvenirshops. Binnen bij Souvenirs & Gifts worden de traantjes weggepinkt, terwijl voor de deur een echtpaar uit Brabant poseert in de grote gele klomp die sinds jaar en dag voor de winkel staat. De laatste maanden zag de bekende winkel steeds minder toeristen en dat terwijl ze het toch vooral van de kooplustige Duitsers en Belgen moesten hebben.

Ook klanten betreuren de ondergang van de souvenirshop. VS-ambassadeur Pete Hoekstra plaatste deze week een hartverwarmende steunbetuiging op Twitter met een foto van zichzelf, mét mondkapje, voor Souvenirs & Gifts. Hoekstra kwam zelf ook vaak in de winkel en noemt de shop ’een plek waar je echt even moest stoppen’. Ook roemt hij het ’vriendelijke personeel dat slachtoffer is geworden van Covid-19’.

Bij het familiebedrijf Holland House is het na bijna vijftig jaar ook over en uit. „We hebben het besluit zelf genomen. Een omzetdaling van negentig procent is niet vol te houden”, verzucht eigenaar Jos Bal. „We hebben vooral klanten uit Zuid-Europa, maar die hebben we al maanden niet gezien. Het besluit valt ons moeilijk, want nog niet zo lang geleden waren we een van de best lopende souvenirwinkels.”

Hamid Moradi van Delft House Souvenirs, eveneens gevestigd aan de Markt, probeert het hoofd ook boven water te houden.

„Het is echt een moeilijke tijd”, zegt Moradi. „Vandaag heb ik één klant gehad die een koelkastmagneet van drie euro heeft gekocht. Normaal loopt het hier storm met Amerikanen, Russen, Indonesiërs en Italianen. Gelukkig heeft mijn vrouw ook werk en kunnen we het nog uitzingen. Maar zo gaat het niet veel langer, er is financiële hulp nodig van de overheid. Anders moet de winkel straks dicht.”

Kelderen

De Delft Souvenir Shop, bekend van de twee rode klompen voor het pand, ziet de omzet eveneens flink kelderen. Maar eigenaar Hans de Vries denkt nog niet aan stoppen. „Maar het gaat niet goed. Dinsdag met het slechte weer had ik twee kijkers en nul kopers. Dit is eerder gebeurd, maar toen vroor het tien graden.”

In de maand augustus zette de winkelier 5000 euro om, tegenover 14.000 in 2019. „Lasten we hopen dat er snel een vaccin komt”, zo verzucht hij.