May wil in 2019 rechten EU-burgers beperken

Van links naar rechts: Philip May (de man van), Theresa May, de Chinese president Xi Jinping en zijn vrouw, Peng Liyuan. Ⓒ EPA

PEKING/LONDEN - De Britse premier Theresa May stelt dat mensen uit de Europese Unie die na het formele vertrek van haar land uit de unie naar Groot-Brittannië verhuizen, minder rechten zullen hebben. Er moet een onderscheid zijn tussen de Europeanen die in het Verenigd Koninkrijk wonen tijdens de unie en die na de Brexit gaan komen, zei May op bezoek in China.