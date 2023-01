Te laat op het belletje geduwd: busreiziger gaat door het lint en geeft chauffeur klappen

„Weken durfde de chauffeur niet meer achter het stuur van een bus kruipen. Zijn angst overwon hij ondertussen, maar nog steeds kijkt hij elke rit over zijn schouder om te zien wie er in de bus stapt. De schrik om dit nog eens mee te maken is echt groot”, legde Sophie Nayaert, de advocate van de buschauffeur, vrijdag uit.

Stopknop

Wat de chauffeur op 23 april meemaakte, was dan ook hallucinant. Vlak bij de halte in de Brugse Poort kreeg hij klappen van een passagier. De man was vergeten om op de stopknop te duwen en miste daardoor zijn halte. Hij vroeg de chauffeur snel te stoppen en hem te laten uitstappen, iets wat niet kon.

„Dat kan gewoon niet door veiligheidsprocedures”, pleitte Naeyert. De man moest de volgende halte uitstappen. Dat zinde hem niet en zijn stoppen sloegen stevig door. De chauffeur kreeg een vuistslag in zijn gezicht. Camerabeelden filmden alles, waardoor ontkennen geen zin had voor de passagier.

Honger

Bij de rechter probeerde de man zijn gedrag te verklaren. „Ik heb vooral veel spijt. Die dag had ik veel honger door de ramadan en was ik zo prikkelbaar. Door trauma’s uit het verleden verlies ik snel de controle. Een destructieve relatie heeft dat verslechterd. Ik moet daaraan werken”, klonk het.

Rond 27 januari volgt het vonnis. De passagier riskeert 8 maanden cel, zijn advocate Jirka Sapijn vroeg hem een voorwaardelijke celstraf op te leggen. De chauffeur vroeg ook 500 euro schadevergoeding van de man en De Lijn 340 euro schadevergoeding, doordat hun dienstregeing die dag verstoord werd.