Van alles wat tijdens Pinksteren: een mix van zon en wolken

Zaterdag belooft de mooiste dag te worden. Het is heerlijk zonnig met in het noorden ook stapelwolken. Het wordt 18 tot 23 graden en er staat een matige noordoostenwind. Aan de noordkust is het iets koeler. In de loop van de avond lossen de stapelwolken op en wordt het helder.

Zondag, eerste pinksterdag, is er een mix van zon en wolkenvelden. Het is dan een graadje warmer. De bewolking is vrij dun en zal de zon grotendeels doorlaten. In het noorden komen ook enkele stapelwolken voor. ,,Op veel plaatsen wordt het 20 tot 22 graden. In het zuiden en zuidoosten kan het 23, lokaal 24 graden worden”, voorspelt Weeronline. Bij een matige noordoostenwind wordt het in het noorden 15 graden aan zee, maar wat verder landinwaarts wordt het al gauw 19 graden. Ook dan kan in het westen en zuidwesten aan de kust een vrij krachtige noordenwind opsteken.

Tweede pinksterdag wordt het 14 tot 20 graden met een afwisseling van zon en wolken en is het wat frisser.