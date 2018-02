Brussel maakt werk van recht op drinkwater

Ⓒ ANP XTRA

BRUSSEL - Europeanen hebben recht op toegang tot water van goede kwaliteit, vindt de Europese Commissie. EU-landen moet ervoor zorgen dat schoon en veilig kraanwater binnen bereik is van iedereen, vooral kwetsbare groepen. Met een aanpassing van de Drinkwaterrichtlijn wil Brussel dat recht in de praktijk garanderen, onder meer via drinkwatervoorzieningen in de openbare ruimte.