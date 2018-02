Celstraf voor frauderende corporatiedirecteur

Ⓒ ANP

DEN BOSCH - Voor oplichting van de Bredase woningcorporatie Laurentius is voormalig directeur Walter V. donderdag veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf. Volgens de rechtbank in Den Bosch staat vast dat de woningbouwvereniging voor zeker 2,1 miljoen euro is benadeeld. V. werd bovendien schuldig verklaard aan corruptie en witwassen. Tegen hem was 3,5 jaar celstraf geëist.