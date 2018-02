Hub L. in cassatie na straf voor zuurmoorden

Ⓒ Politie

DEN BOSCH - Hub L. gaat in beroep bij de Hoge Raad tegen zijn veroordeling voor zijn rol bij de Limburgse zoutzuurmoorden. De 63-jarige verdachte blijft ontkennen dat hij een van de slachtoffers heeft doodgeschoten en meent dat hij onterecht is veroordeeld, zegt zijn advocate Françoise Landerloo donderdag in een toelichting.