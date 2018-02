’Weilandverbod’ Texelaar na misbruik lammeren

Ⓒ ANP

ALKMAAR - De 41-jarige Jan H. uit Den Burg, die in 2016 en 2017 op Texel drie lammeren en een schaap heeft misbruikt, mag na het uitzitten van zijn straf drie jaar lang tussen zonsondergang en zonsopgang niet in de buurt van vee komen. Dat is donderdag bepaald door de rechtbank in Alkmaar. Die legde de man twintig maanden cel op, waarvan vijf voorwaardelijk.