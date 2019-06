Zeker 13 doden na instorten flat Cambodja

Het dodental bij een ingestorte flat in Cambodja is opgelopen tot dertien. Ⓒ AFP

SIHANOUKVILLE - Het dodental bij een ingestorte flat in Cambodja is opgelopen tot dertien, heeft een lokale autoriteit bevestigd. Ook zijn 23 mensen gewond geraakt en in totaal 36 mensen gered. Het gebouw was nog in aanbouw. Veel bouwvakkers worden nog vermist en kunnen niet goed worden bereikt door het puin.