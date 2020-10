Criminele kopstukken gehoord in hoger beroep tegen Willem Holleeder

Willem Holleeder. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Het gerechtshof in Amsterdam zal in het proces in hoger beroep tegen Willem Holleeder tientallen getuigen horen, op verzoek van Holleeder en zijn advocaten. Onder hen is een aantal criminele kopstukken, onder wie Dino Soerel en Jesse R., maar ook voormalig officier van justitie en staatssecretaris van Justitie Fred Teeven. Ook Holleeders zussen Astrid en Sonja zullen opnieuw als getuigen moeten opdraven, zo besliste het hof.