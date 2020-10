Holleeder over bedreigingen zus Astrid: ze wil boeken verkopen

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 9.30 uur).

Dat zei een verontwaardigde Holleeder dinsdag tijdens een zitting in zijn strafproces in hoger beroep, in het extra beveiligde justitieel complex op Schiphol.

Sonja Holleeder kreeg een vuurwapen op zich gericht door een automobilist en Astrid werd geconfronteerd met een man die verdachte bewegingen maakte toen zij bij haar moeder op bezoek ging. Ze maakte een wazige foto van de belager. De incidenten zijn nog in onderzoek, meldt het Amsterdamse Openbaar Ministerie.

Volgens Willem Holleeder is het verhaal van Astrid en Sonja weer een staaltje van een „trial by media” dat al vanaf het begin door zijn zussen wordt gevoerd. „Dit is een strategie van Astrid, ordinaire verzinsels omdat er weer een boek moet worden verkocht. En dan moet er weer iets spannends komen.”

Om die stelling te onderbouwen las Holleeder dinsdag tijdens een zitting in zijn strafproces in hoger beroep fragmenten voor van uitspraken van Peter R. de Vries in RTL Boulevard. Dat gesprek ging over het interview dat Astrid gaf aan The New Yorker over Judas, het eerste boek van Astrid dat in de Verenigde Staten zou worden gepubliceerd. In Nederland werd Judas vanzelf een bestseller, maar Holleeder is in de VS onbekend. Er was dus meer nodig om dat boek onder de aandacht te brengen.

Volgens De Vries stond Astrid niet te juichen over het interview, „maar het hoort erbij. Het is voor haar de toegangspoort naar een nieuw leven”, las Holleeder het fragment voor.

Holleeder: „Het is weer hetzelfde verhaal. Dat boek komt uit en er komt weer een media-hausse aan.” Volgens hem is het driemanschap John van den Heuvel, Peter R. de Vries en zijn zus Astrid continu bezig om hem te belasten.

Ontkenning

Holleeder zegt „niets te maken te hebben” met de incidenten. Hij verweet zijn zus Astrid „misbruik van het strafrecht, het OM en de politie. Astrid weet dondersgoed hoe ze dat moet doen. Ze is geen gewone getuige, ze is advocaat. Maar het gaat alleen om geld.”

De advocaat-generaal, de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie in hoger beroep, zei er niet aan te twijfelen dat de incidenten hebben plaatsgehad. Het onderzoek loopt nog. De AG vroeg of „Holleeder zich kan voorstellen dat deze vrouwen al jaren in enorme angst leven en als de incidenten kloppen, ook alle reden hebben om bang te zijn.” Daar kwam geen antwoord op.