Modderstromen houden huis bij Comomeer

In Casargo, een regio ten oosten van het Comomeer, is de noodtoestand uitgeroepen. De rivier Varrone is voor de zoveelste keer deze zomer buiten zijn oevers getreden. Er zijn geen gewonden gevallen, maar de schade is groot. Auto’s werden meegesleurd en wegen vernield en geblokkeerd door de modder.

Voor zover bekend zijn toeristen rond het Comomeer niet getroffen door modderstromen. Bij het Gardameer klagen veel vakantiegangers over zware regen- en onweersbuien.

