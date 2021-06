Gedeeltelijke zonsverduistering goed te zien boven Nederland

Mensen kunnen onder andere naar sterrenwachten toe om samen naar de verduisterde zon te kijken. Dat kan bijvoorbeeld bij het planetarium van dierentuin Artis in Amsterdam. De Radboud Universiteit in Nijmegen heeft een livestream voor kinderen, waar wetenschappers uitleggen wat er gebeurt.

De gedeeltelijke zonsverduistering begint rond 11.18 uur. Het hoogtepunt is iets meer dan een uur later, om 12.22 uur. Dan is ongeveer 17 procent van het oppervlak van de zon bedekt. Om 13.31 uur wordt het laatste stukje van de zon weer zichtbaar en is de verduistering voorbij. Voor de eclips moeten mensen wel een geschikte bril dragen, waarschuwt de Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie, want recht in de zon kijken is gevaarlijk, ook als die deels verduisterd is.

De verduistering kan gevolgen hebben voor bedrijven en mensen met zonnepanelen. Die panelen wekken tijdens de eclips ongeveer 0,8 gigawatt minder op, doordat er minder zonlicht op valt. Het elektriciteitsverbruik zelf daalt niet, dus moet netbeheerder TenneT meer stroom uit andere bronnen zien te halen.

De verduistering is ook in andere landen te zien. Het beste uitzicht hebben mensen in Noordoost-Canada, Groenland en het verre oosten van Rusland.

Gedeeltelijke zonsverduisteringen komen in Nederland vaker voor, volledige verduisteringen zijn zeldzaam. De laatste totale eclips die vanuit Nederland te zien was, gebeurde in mei 1715, de eerstvolgende is in oktober 2135.