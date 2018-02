Pakistan wil af van Afghaanse vluchtelingen

In Pakistan wonen naar schatting 2,5 miljoen Afghanen die zijn gevlucht voor het geweld in hun eigen land. Sommigen verblijven er al sinds de Sovjet-invasie in 1979. Heel lang kregen ze vrij gemakkelijk verlenging van hun verblijfsvergunning, vaak voor een jaar.

Rebellen

Daarin is verandering gekomen door de toenemende spanning tussen beide buurlanden, mede door recente bloedige aanslagen door de Taliban in Afghanistan. Kabul maar ook de VS verwijten Pakistan deze rebellengroepering te steunen. De bezorgdheid lijkt gerechtvaardigd dat de autoriteiten in Islamabad als reactie op die verdachtmaking nu versneld Afghaanse vluchtelingen gaan terugsturen.

De vluchtelingenorganisatie van de VN (UNHCR) wilde nog niet reageren op het Pakistaanse beleidsbesluit omdat de details nog niet bekend zijn. De vertegenwoordigster in Afghanistan benadrukte wel dat de terugkeer van vluchtelingen „vrijwillig, geleidelijk en op waardige wijze” dient te gebeuren.

Remigratie

In 2016 keerden bijna 400.000 vluchtelingen op aandringen van Pakistan terug naar huis. Van hen gingen er vorig jaar 60.000 de omgekeerde weg. Grootschalige remigratie gaat veel eisen van de overheid en de hulporganisaties in Afghanistan, waar in 2017 volgens de VN nog eens 360.000 mensen ontheemd raakten.