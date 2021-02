Kuipers: ’We kunnen zonder hoge golf het seizoen uitkomen’

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, praat in het universitair ziekenhuis Erasmus MC de pers bij over de huidige stand van zaken op de intensive cares en verpleegafdelingen. Ⓒ ANP

ROTTERDAM - We staan er in de strijd tegen het coronavirus aanzienlijk gunstiger voor dan we half januari hadden gedacht. Dat stelt Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). „De huidige cijfers bieden mogelijkheden om zonder hoge derde golf het seizoen uit te komen, zolang we niet té snel versoepelen.”