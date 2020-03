Coronacrisis raakt misdaadbestrijding

Mr. Fred Westerbeke, hoofdofficier van het landelijk parket, hangt zijn toga aan de wilgen en wordt de politiebaas in Rotterdam. Ⓒ foto rene BOUWMAN

Amsterdam - De hoofdofficier van het landelijk parket, mr. Fred Westerbeke, wordt per april de baas van de politie-eenheid Rotterdam. Westerbeke (57) was nauw betrokken bij het vervolgen van de verdachten van het neerschieten van vlucht MH17. Hij leidde ook talloze onderzoeken naar terrorisme en georganiseerde misdaad, zoals de Marengo-zaak. Nu Westerbeke vanaf volgende maand de toga aan de kapstok hangt en zich in politie-uniform hijst, is wat hem betreft de cirkel rond.