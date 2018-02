’Tech-expert’ online afgemaakt na optreden bij Nieuwsuur: ’5 minuten bullshit’

Zo zegt ze dat de aanvallen op de Nederlandse banken en de Belastingdienst slechts een voorbode zijn van nog veel grote aanvallen. Ook weet ze te melden dat de oorsprong van deze aanvallen moet worden gezocht bij Iraanse, Russische en Noord-Koreaanse hackersgroepen. Claims die niet hard worden gemaakt.

’Bangmakerij’

Veel tech-experts vielen over het optreden. Zo vindt techjournalist Daniël Verlaan van RTL dat mensen onnodig bang worden gemaakt. „Ik vraag me oprecht af of Nieuwsuur begrijpt wat voor schade ze aanrichten door een ’expert’ uit te nodigen die dit soort belachelijke tips geeft.”

’Tranen in mijn ogen’

Ook IT-expert Brenno de Winter wist niet wat hij zag: „Had even tijd nodig om de tranen uit mijn ogen te krijgen.”

’Andere dingen in voorgesprek’

Inmiddels heeft Nieuwsuur zelf ook gereageerd op de commotie. Volgens adjunct-hoofdredacteur van Nieuwsuur Reijer Zwaan was Van Rijbroek uitgenodigd omdat ze actief is in de hackwereld. Ook heeft ze een boek geschreven en is ze eerder in andere media verschenen. Wel bleek ze in de uitzending een aantal andere dingen te hebben gezegd dan in het voorgesprek.