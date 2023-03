Premium Het beste van De Telegraaf

Steeds meer vraag naar VR in de reiswereld: ’Over vijf jaar doen we het allemaal’

Door Koen Nederhof

Fysiek op kantoor, maar dankzij de VR-bril met huiveringwekkend scherpe beeldkwaliteit tegelijkertijd midden in een winterse wereld. Ⓒ ANP/ HH

Amsterdam - Virtual Reality speelt een steeds grotere rol in het toerisme. Met de VR-bril op boeken steeds meer mensen hotels na een levensechte toer. Maar net zo goed gaan mensen op een volledige reis in de digitale werkelijkheid. „Voor velen is het nu nog ongrijpbaar, maar over vijf jaar doen we het allemaal.”