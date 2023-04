Links blok zegt vertrouwen in kabinet op

Met ’een zwaar gemoed’ dient GL-leider Jesse Klaver daarom de motie van wantrouwen in, mede-ondertekend door PVV, PvdA, SP, PvdD, JA21, Denk, Volt, BBB, Pieter Omtzigt en groep Van Haga. „Er is geen eenheid van kabinetsbeleid, er is geen duidelijkheid over wat dit kabinet wil met het stikstofbeleid”, zegt Klaver. „Eén partij hier gijzelt de coalitie en het hele land”, refereert hij aan het CDA dat het coalitie-akkoord op termijn wil openbreken. PVV-leider Geert Wilders spreekt van een ’totaal ontluisterend debat’.

Dat PvdA en GL de motie van wantrouwen indienen, is pijnlijk voor het kabinet, dat juist vaak steunt op de linkse partijen om een meerderheid voor beleid te krijgen. Ook een constructieve partij als Volt schaart zich erachter. De linkse partijen hadden woensdagavond laat extra beraad nodig om tot de beslissing te komen, en probeerden de coalitie nog te verleiden om op korte termijn opnieuw te onderhandelen over het coalitieakkoord. Toen Rutte dat weigerde, kwam links met de motie van wantrouwen. Die motie wordt niet gesteund door de SGP. „Het licht staat wel op oranje”, zegt SGP-leider Kees van der Staaij.

Caroline van der Plas (BBB) tijdens het debat in de Tweede Kamer over de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Ⓒ ANP / ANP

Duidelijkheid

En dat terwijl het grote debat over de Statenverkiezingen juist duidelijkheid had moeten verschaffen. Duidelijkheid over hoe het kabinet denkt de kiezer terug te kunnen winnen én over het warrige stikstofcompromis. Maar wat resteert is eigenlijk alleen maar meer mist. „Een totale poppenkast”, concludeert Wilders tijdens het marathondebat. Volgens PvdA’er Attje Kuiken hangt er nog steeds ’een zwaard boven dit kabinet’.

Om half zes ’s avonds krijgt Wilders er genoeg van. Al uren beukt de oppositie in op coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU. Het draait vooral om de vraag waar provincies nou eigenlijk van uit moeten gaan: de stikstofdoelen zoals die in het coalitieakkoord staan, óf de recentelijke boodschap van het kabinet dat ze mogelijk overboord gaan, nu het CDA op een aanpassing aast. Een helder antwoord, daar worstelt de coalitie zichtbaar mee. Tot ergernis van Wilders: „Ik moet zeggen dat stikstof nu wel mijn neus uitkomt”, moppert hij.

De oppositie heeft nog wel zo haar best gedaan. In achterkamertjesoverleg ’s ochtends op de kamer van PvdA-leider Kuiken spreken bijna alle fractieleiders van de oppositie met elkaar af dat ze de pijlen niet op elkaar zouden richten, maar op de coalitie. Het oogst uiteindelijk summier succes.

Pieter Omtzigt hekelt de warrige persconferentie van het kabinet van vorige week waarin bekend werd gemaakt dat het CDA binnenkort wil heronderhandelen over de stikstofdeadline, maar Rutte ook riep dat de stikstofaanpak juist versneld ging worden. Omtzigt: „Als je op de rem en het gaspedaal tegelijk trapt, weet je één ding zeker: je eindigt in de vangrail.” SP-leider Lilian Marijnissen wil dat het kabinet ’verdwijnt’. „Los het op, of stap op”, zegt Caroline van der Plas (BBB).

Aan het spit

Het is VVD-fractieleider Sophie Hermans die daarna als eerste aan het spit van de oppositie belandt. Wat zij nou van de gang van zaken vindt, wil de oppositie weten. „Matig tevreden”, is haar afdronk na vragen over hoe het kabinet het doet. Tegelijkertijd uit ze kritiek op het nieuwe stikstofbommetje van het CDA. De leider van die partij, Wopke Hoekstra, hoeft niet op een warm VVD-bad te rekenen na zijn verzoek tot nieuwe stikstofonderhandelingen, schetst Hermans. In plaats van steun, trekt ze strepen in het zand. Ze wil best luisteren naar CDA-ideeën, maar alleen onder voorwaarden. „Een eventuele nieuwe afspraak zullen wij toetsen op: kunnen we nu snel weer huizen gaan bouwen, kunnen we weer wegen aanleggen, kunnen we de natuur blijven beschermen en kunnen we PAS-melders legaliseren?”

Ⓒ ANP

Dat ook D66 de kont tegen de krib gooit, verrast niemand. De deur tot heronderhandelen met het CDA gaat niet volledig in het slot, maar fractieleider Jan Paternotte zet zijn hakken diep in het zand. „Als een partij een gesprek wil over het coalitieakkoord, kun je dat niet weigeren. Maar ik zie op dit moment geen alternatief voor een duidelijke deadline in het stikstofbeleid”, zegt hij fijntjes. Daarmee drijft hij het zwaar geblesseerde CDA verder in het nauw.

De bokkige opstelling van zijn coalitiegenoten is CDA-fractievoorman Pieter Heerma niet ontgaan. Dat niet alleen D66, maar ook de VVD zijn partij weinig speelruimte biedt, valt hem rauw zijn dak. „Ik heb heel goed andere coalitiepartijen gehoord: dit zal geen gemakkelijk gesprek worden”, verzucht hij. Mirjam Bikker, de nieuwe kopvrouw van de CU, toont als enige in de coalitie enig begrip voor het CDA. „Met een discussie over jaartallen alleen schiet de natuur niets op”, zegt ze.

Obstakel

Daarmee lijken de toch al stroeve verhoudingen in de coalitie verder te verzuren. Waar D66, geholpen door VVD, aan het ene kant van het touw trekt, doet CDA met steun van CU dat aan de andere kant. Sophie Hermans werpt in het staartje van haar betoog bovendien een nieuw coalitieobstakel op: zij eist nu echt op het terrein van asiel en klimaat voortgang van het kabinet. „Dit is de laatste keer dat ik dit vriendelijk vraag.”

Op de oppositie maakt de uitsmijter van Hermans weinig indruk. Toch is het niet de eerste keer dat in de coalitie te beluisteren valt dat het kabinet mogelijk niet alleen op stikstof aanpassingen zal moeten doen, maar ook op klimaat en asiel.

In de VVD werd namelijk eerder al geopperd dat dit de neuzen bij alle coalitiepartners weer dezelfde kant op kan brengen. De VVD krijgt in dat scenario een extraatje op het terrein van asiel, D66 op klimaat en het CDA op stikstof. De vraag is of alle vier de coalitiepartijen zich daarin kunnen vinden.

Ⓒ ANP

Volgens premier Mark Rutte is er na de afstraffing van de kiezer tijdens de Statenverkiezingen al met al geen vuiltje aan de lucht. Dat er dagenlang crisisberaad op volgde hoeft volgens hem evenmin tot beroering te leiden. Hij goochelt in zijn relaas met woorden. „Er is geen geitenpad, geen toverstokje”, zegt hij aan de ene kant over stikstof. Kort daarna gevolgd door de opmerking dat tornen aan de stikstofdeadline ook weer niet zo vreemd is: „Dat jaartal van 2030 is toch al poreus geworden sinds Johan Remkes namens het kabinet probeerde de stikstofimpasse te doorbreken.”

Rutte denkt dat de zwaar verdeelde coalitie elkaar hoe dan ook wel weer zal vinden. „Geen garanties”, zegt hij tegen de Tweede Kamer. „Maar ik denk dat we er samen uit kunnen komen.”