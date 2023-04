LIVE | Oppositiepartijen kraken koers kabinet: ’Stap op’

Volg het debat hieronder via de tweets van verslaggever Mike Muller.

„Er was geen touw aan vast te knopen”, zegt PVV-leider Wilders over de boodschap van afgelopen vrijdag. „Dit imploderende kabinet is vooral met zichzelf bezig. Nederland verdient beter dan een kabinet dat lamgeslagen in de touwen hangt.” De oppositieleider vindt dat het kabinet moet opstappen. „Zet het landsbelang boven uw eigen belang en stap op.”

Ook vanuit linkse oppositiepartijen klinkt kritiek. „Regeer of stap op”, zegt GL-leider Klaver tegen Rutte. „Na stoere woorden volgt nooit actie”, zegt PvdA-leider Kuiken. „Wees helder over het openbreken van het regeerakkoord.” Met een ’Haagse oplossing’ heeft de coalitie ’de kabinetscrisis alleen enkele weken uitgesteld’, zegt Kuiken. „Nederland heeft een streep in het zand gezet”, zegt BBB-leider Van der Plas. „De partijleiders van VVD en D66 deden alsof er niks aan de hand was. Het gaat om meer dan stikstof. Los het op of stap op.”

SP-leider Marijnissen stelt dat het kabinet faalt. „Er komen alleen maar problemen bij, er wordt niks opgelost.” Volgens Denk-Kamerlid Azarkan hebben Rutte, Kaag en Hoekstra last van ’een politieke burn-out’. „Daardoor gaan ze tegenstrijdige dingen zeggen. Ze weten het niet meer.” Rutte schoot uit zijn slof toen Azarkan hem aanwreef met wetgeving institutioneel racisme te hebben aangewakkerd. „Dat heeft de heer Azarkan terug te nemen, anders is hij geen knip voor de neus waard”, zei de minister-president. Maar dat deed Azarkan niet.

Voorafgaand aan het debat overlegde een deel van de oppositie over de strategie. Bij de PvdA kwamen onder meer de leiders van JA21, PVV, GroenLinks en SGP samen om te overleggen. Die partijen eisen duidelijkheid van het kabinet over stikstofbeleid. Namens het kabinet zijn premier Rutte en vicepremiers Kaag (D66), Hoekstra (CDA) en Schouten (CU) aanwezig in de Kamer. De top van het kabinet onderhandelde vorige week met secondanten over een reactie op de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen, waarbij BBB overtuigend de grootste werd.

’Versnellen’

CDA-leider Hoekstra verklaarde niet 2030, maar 2035 als deadline te willen hanteren voor de stikstofdoelen. Hier wil hij het coalitieakkoord voor openbreken, maar pas nadat de Provinciale Staten hun besturen hebben gekozen. Rutte zei juist te willen versnellen, zonder concreet te worden hoe.

Coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU willen volgens betrokkenen tijdens het Kamerdebat nog niet opnieuw onderhandelen, maar oppositiepartijen slijpen de messen om ze kleur te laten bekennen. Na dagenlang crisisberaad wacht een volgende test, in de vorm van een Kamerdebat. Rond de coalitie klinkt dat de onderhandelingen en het compromis zijn bedoeld om te zorgen dat coalitiepartners tijdens het debat niet verder uit elkaar worden gespeeld.

Toch is de grote vraag of de wankele overeenkomst die in het kabinet is gesloten, ook zorgt dat de kikkers in de Kamerfracties in de kruiwagen blijven. Het knetterde afgelopen weken namelijk flink tussen vooral D66-Kamerleden en hun coalitiepartners van het CDA. Vanuit de oppositie zijn de messen geslepen. „De geur van ontbinding van de coalitie is al van mijlenver te ruiken”, sneert PVV-voorman Wilders. Ook vanuit andere oppositiepartijen - zoals BBB, PvdA en GL - klinkt felle kritiek.

Het langverwachte debat over de verkiezingsuitslag stond eigenlijk dinsdag al op de agenda, maar werd verplaatst naar woensdag omdat premier Rutte zich had afgemeld wegens ziekte. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst was het de eerste keer dat Rutte zich afmeldt wegens ziekte sinds hij premier is. De premier liet weten iets verkeerds te hebben gegeten.