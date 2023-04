LIVE | Rutte wacht op CDA, maar: ’Geen geitenpad voor stikstofbeleid’

De premier zegt dat het stikstofbeleid niet tot stilstand komt, in afwachting van een verzoek van het CDA om het coalitie-akkoord open te breken. „Er is geen geitenpad, geen toverstokje. Alle vier de coalitiepartijen willen op korte termijn versnellen en dat gaan we ook doen.”

Volgens Rutte is het ’niet ongebruikelijk’ dat het CDA tegelijkertijd heeft gevraagd om heronderhandeling over het jaartal 2030. „In de tussentijd gaan we door.” Hij heeft er ook ’alle vertrouwen in’ dat de coalitie wel uit de discussie over 2030, de in het coalitie-akkoord afgesproken deadline voor halvering van de stikstofuitstoot, komt. Volgens Rutte is dat jaartal al ’poreus’ geworden sinds Johan Remkes namens het kabinet probeerde de stikstof-impasse te doorbreken.

Rutte begint zijn beantwoording in de Kamer door te zeggen dat alleen hij aan het woord komt en niet de andere aanwezige kabinetsleden Kaag, Hoekstra en Schouten. Dat zorgt voor irritatie in de Kamer. Rutte zegt dat de vicepremiers ’geen functie hebben’ als hij er is. De inhoudelijke beantwoording van Rutte kan ook op weinig begrip rekenen.

Oppositiepartijen van links tot rechts sturen aan op het einde van het kabinet. D66-fractievoorzitter Paternotte zegt dat hij ’geen alternatief’ ziet voor 2030 als doeljaar om de stikstofuitstoot te halveren, terwijl coalitiepartner CDA juist van die deadline af wil. In de Tweede Kamer worden naast het kabinet ook de coalitiepartijen het vuur aan de schenen gelegd.

„Als je van 2030 af wilt, heb je een hele zware verantwoordelijkheid om aan te tonen – op een wetenschappelijke manier – dat je de natuur op een ándere manier kunt beschermen en daardoor huizen kunt bouwen”, zegt D66’er Paternotte in het debat. „Ik zie geen alternatief.” Afgelopen vrijdag kondigde CDA-leider Hoekstra juist aan dat hij, op een later moment, het regeerakkoord wil openbreken om de stikstofdoelen aan te passen. „De premier had het vrijdag over versnellen, daar houd ik het kabinet aan”, stelt Paternotte. „Zet de turbo op de aanpak van stikstof.” Hij legt daarmee de bal bij het CDA.

Maar CDA-fractievoorzitter Heerma wil pas over een paar maanden het regeerakkoord openbreken. „We zullen zien of we eruit komen met de coalitiepartijen”, zegt Heerma. Hij wil wachten tot de provinciebesturen zijn gevormd en er een landbouwakkoord ligt. „Op dit moment stáát het regeerakkoord”, stelt de CDA’er. „Maar de discussie over de finishdatum heeft ons afgehouden van een daadwerkelijke start van het stikstofbeleid.” Volgens Heerma is dit ’geen fijn debat’. GL-leider Klaver noemt het ’ongegeneerd’ dat Heerma niet nu al het regeerakkoord openbreekt. „Hoe haal je het in je hoofd om een paar maanden te wachten?”, vraagt Klaver zich af.

In het Kamerdebat heeft zelfs VVD-fractievoorzitter Hermans kritiek op het kabinet. „Het gaat matig”, vindt zij. Hermans heeft moeite om duidelijk te maken wat de VVD wil veranderen aan het kabinetsbeleid en de stikstofplannen. Hermans zegt wel ’het gesprek aan te willen gaan’ met het CDA als die partij opnieuw wil onderhandelen. Ook roept Hermans het kabinet op om ’aan de slag te gaan met asiel en klimaat’. „Dit is de laatste keer dat ik dit vriendelijk vraag”, zegt zij.

„Er was geen touw aan vast te knopen”, zegt PVV-leider Wilders over de boodschap van het kabinet van afgelopen vrijdag. Ook Hermans beklaagt zich daarover. „Het was geen fraai beeld, het heeft de onduidelijkheid vergroot”, zegt zij. Wilders: „Dit imploderende kabinet is vooral met zichzelf bezig. Nederland verdient beter dan een kabinet dat lamgeslagen in de touwen hangt”, sneert hij. De oppositieleider vindt dat het kabinet moet opstappen. „Zet het landsbelang boven uw eigen belang en stap op.”

Uit alle hoeken klinkt kritiek. „Regeer of stap op”, zegt GL-leider Klaver tegen Rutte. „Na stoere woorden volgt nooit actie”, sneert PvdA-leider Kuiken. „Wees helder over het openbreken van het regeerakkoord.” Met een ’Haagse oplossing’ heeft de coalitie ’de kabinetscrisis alleen enkele weken uitgesteld’, zegt Kuiken. „Nederland heeft een streep in het zand gezet”, zegt BBB-leider Van der Plas. „De partijleiders van VVD en D66 deden alsof er niks aan de hand was. Het gaat om meer dan stikstof. Los het op of stap op.”

’Politieke burn-out’

SP-leider Marijnissen stelt dat het kabinet faalt. „Er komen alleen maar problemen bij, er wordt niks opgelost. Het gaat niet meer om versnellen of vertragen, maar om verdwijnen.” Volgens Denk-Kamerlid Azarkan hebben Rutte, Kaag en Hoekstra last van ’een politieke burn-out’. „Daardoor gaan ze tegenstrijdige dingen zeggen. Ze weten het niet meer.” Rutte schiet uit zijn slof als Azarkan hem aanwrijft met wetgeving institutioneel racisme te hebben aangewakkerd. „Dat heeft de heer Azarkan terug te nemen, anders is hij geen knip voor de neus waard”, zegt de minister-president. Maar dat doet Azarkan niet.

Volgens JA21-leider Eerdmans zijn oppositiepartijen eensgezind over het optreden van het kabinet. „De verkiezingsuitslag is een duidelijk signaal dat het anders moet. De hele oppositie is verenigd vandaag om de onderste steen boven te krijgen.” SGP-voorman Van der Staaij vergelijkt het stikstofcompromis met een wedstrijd touwtrekken. „Hopelijk is het kabinet wakker geschud, het moet echt anders.”

Voorafgaand aan het debat overlegt een deel van de oppositie over de strategie. Bij de PvdA komen onder meer de leiders van JA21, PVV, GroenLinks en SGP samen om te overleggen. Die partijen eisen duidelijkheid van het kabinet over stikstofbeleid. Namens het kabinet zijn premier Rutte en vicepremiers Kaag (D66), Hoekstra (CDA) en Schouten (CU) aanwezig in de Kamer. De top van het kabinet onderhandelde vorige week met secondanten over een reactie op de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen, waarbij BBB overtuigend de grootste werd.

’Versnellen’

CDA-leider Hoekstra verklaarde niet 2030, maar 2035 als deadline te willen hanteren voor de stikstofdoelen. Hier wil hij het coalitieakkoord voor openbreken, maar pas nádat de Provinciale Staten hun besturen hebben gekozen. Rutte zei juist te willen versnellen, zonder concreet te worden hoe. Coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU proberen zich tijdens het debat niet verder uit elkaar te laten spelen.

Toch is de grote vraag of de wankele overeenkomst die in het kabinet is gesloten, ook zorgt dat de kikkers in de Kamerfracties in de kruiwagen blijven. Het knetterde afgelopen weken namelijk flink tussen vooral D66-Kamerleden en hun coalitiepartners van het CDA. Vanuit de oppositie zijn de messen geslepen. „De geur van ontbinding van de coalitie is al van mijlenver te ruiken”, sneert PVV-voorman Wilders. Ook vanuit andere oppositiepartijen - zoals BBB, PvdA en GL - klinkt felle kritiek.

Het langverwachte debat over de verkiezingsuitslag stond eigenlijk dinsdag al op de agenda, maar werd verplaatst naar woensdag omdat Rutte zich had afgemeld wegens ziekte. De premier liet weten iets verkeerds te hebben gegeten.

