Duinmoord Egmond aan Zee: onderzoek politie bij grondverzetbedrijf

Een medewerker van de onderneming bevestigt dat er onderzoek van de politie gaande is, maar dat hij verder niets mag zeggen. Bronnen vertellen De Telegraaf dat de politie zoekt naar de verdwenen kleding, tas en kniebrace van het slachtoffer en wat mogelijk door het bedrijf zou kunnen zijn gevonden op het strand. De politie wil niet zeggen waarnaar ze op zoek is, maar stelt dat zij in het kader van de dood van Langenberg onderzoek doet op het industrieterrein.

Voor de brute moord op eerste paasdag op de homoseksuele man uit Alkmaar werd vrijdagavond een 29-jarige man uit Egmond aan Zee aangehouden. De verdachte is dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Alkmaar, die besloot zijn voorlopige hechtenis met veertien dagen te verlengen. Hij wordt verdacht van moord dan wel doodslag. De man zit in volledige beperking, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

’Harde werker’

Het is nog een raadsel bij kennissen van Langenberg hoe hij zijn latere moordenaar heeft ontmoet. In de woning van het slachtoffer in de Alkmaarse wijk De Hoef heeft de politie vorige week uitgebreid onderzoek gedaan. Langenberg woonde daar in een van de galerijflats. Een buurtbewoner zegt dat het slachtoffer een harde werker was, die door zijn avonddiensten in restaurant het Hof van Schoorl weinig contact had met de buurt: „Hij groette altijd vriendelijk. Er was niets bijzonders aan de man. Eerlijk gezegd kennen we elkaar hier in de buurt niet echt goed, iedereen leidt zijn eigen leven.”

Langenberg werd op eerste paasdag ’s middags rond half vier gevonden bij een mannenontmoetingsplaats in de duinen van Egmond aan Zee. Een paar uur daarvoor was hij met de bus van Alkmaar naar Egmond aan Zee gegaan. Voorbijgangers vonden daar ’s middags het levenloze, ontklede lichaam van de Alkmaarder.

Auto’s

Een mogelijke verdachte kwam al snel in beeld. Deze man werd vrijdagavond in zijn huis, vlak bij de duinen, aangehouden. Zijn woonadres is niet ver van de plek waar het slachtoffer uit de bus is gestapt. Bij de verdachte zijn veel spullen, waaronder drie auto’s, voor onderzoek meegenomen.

Het Openbaar Ministerie liet dinsdag weten op dit moment geen nadere mededelingen te zullen doen.

