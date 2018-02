’Tihange gevaarlijker dan gedacht’

De kernreactor van Tihange. Ⓒ ANP

AKEN - Het veiligheidsrisico van de kerncentrale in Tihange (België) is veel groter dan gedacht. Volgens de Duitse zenders ARD en WDR hebben zich tussen 2013 en 2015 acht zogenoemde precursor-gevallen voorgedaan in reactor Tihange-1. Dat zijn voorvallen die hadden kunnen leiden tot ernstige schade aan de reactor en tot kernsmelting.