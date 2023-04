Premium Het beste van De Telegraaf

’Historische piek’ zichtbaar in cijfers Verdubbeling aantal jonge asielmigranten: ’Gezinshereniging nu het hoofddoel’

Door Valentijn Bartels en Niels Rigter Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / Robin Utrecht

Het aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) dat naar Nederland komt is vorig jaar verdubbeld. Betrokkenen zien dat er sprake is van een strategie om de jongeren – die meer rechten hebben dan volwassen migranten – vooruit te sturen om vervolgens hun familie over te laten komen via gezinshereniging.