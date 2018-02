Koe Hermien en Zus gered door ’cowfunding’

De teller van de actie staat op ruim 48.000 euro, meldt de PvdD. Hermien ging er in december samen met Zus vandoor toen ze op transport werden gezet voor de slacht. Zus werd kort daarna gevangen, maar Hermien verschuilt zich in de bossen bij Lettele (Overijssel).

Door alle media-aandacht voor Hermien werd het daar afgelopen weekend druk met mensen die haar wilden spotten. Daardoor is Hermien nu erg gestrest en is het nog niet gelukt haar te vangen, aldus de PvdD. Over een aantal weken wordt gepoogd haar te lokken met enkele andere koeien.