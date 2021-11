Kabinet dreigt met extra maatregelen: ’Regels moeten beter worden nageleefd’

Volgens premier Rutte moet er echt wat veranderen. „Willen we de komende dagen een kentering zien in het aantal besmettingen, dan zullen we ons beter aan de basismaatregelen moeten houden.”

Het kabinet kijkt dus mogelijk het effect van de halve lockdown, die sinds 13 november van kracht is, niet langer meer aan. Rutte: „We zien dat het in de ziekenhuizen heel spannend is. Tegelijkertijd ziet het OMT dat we ons niet goed aan de basismaatregelen houden.”

Coronaminister De Jonge zegt zelfs dat de naleving nu tekortschiet. „De naleving van de maatregelen is nu onvoldoende om de benodigde kentering teweegbrengt brengen.” Volgens De Jonge zijn er 460 IC-bedden bezet. „We zijn nog ver af van code zwart.”

Weegmoment

Premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) hadden aanvankelijk 3 december in het vooruitzicht gesteld als ’weegmoment’ voor de huidige maatregelen. Pas dan zou het effect ervan goed te meten zijn.

Bekijk ook: Ambulancebroeders ziek van geweld

Tijdens de ’korte klap’ zouden er slimmere maatregelen worden voorbereid, zoals uitbreiding van het coronatoegangsbewijs naar winkels en de werkvloer, 2G (genezen of gevaccineerd) en de terugkeer van de anderhalve meter.

Maandag stuurt het kabinet wetgeving naar de Kamer die deze maatregelen mogelijk moet maken. Nu de besmettingen maar niet dalen en de ziekenhuizen door een golf aan coronapatiënten steeds meer planbare zorg moeten uitstellen, sluit het kabinet niet uit dat er sneller wordt ingegrepen.

Rutte zegt dat nog niet kan worden vastgesteld wat exact het effect is van de huidige maatregelen. „Of maatregelen werken, weten we pas aan het einde van de week.”