Remkes ’betreurt misverstand’ over lijst van piekbelasters

In het tv-programma Buitenhof zei Remkes zondag dat het ministerie van Landbouw over zo’n lijst met piekbelasters zou beschikken. Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) zei dinsdag tegen De Telegraaf dat op haar ministerie niet zo’n lijst aanwezig is. Het kabinet komt vrijdag met een eerste reactie op het rapport van de ’onafhankelijke gespreksleider’ Remkes.

„Ik verkeerde ten onrechte in de veronderstelling dat er een lijst was van piekbelasters, zoals bedoeld in het rapport. Als de minister aangeeft dat dat niet het geval is dan heeft zij volkomen gelijk want dat zal afhankelijk zijn van nog te maken keuzes door het kabinet. Ik betreur het misverstand dat hierover is ontstaan door mijn uitspraken”, aldus Remkes.

Boerenontbijt

Premier Mark Rutte en de ministers Van der Wal en Piet Adema (Landbouw) gaan woensdagochtend in gesprek met een groep boerenleiders tijdens een ontbijt op het Catshuis in Den Haag. Voor de bijeenkomst zijn vertegenwoordigers uitgenodigd van diverse boerenorganisaties, bevestigt de woordvoerder van Rutte. Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) liet dinsdag weten bij het ontbijt aan te schuiven. Ook organisaties als LTO Nederland en Agractie zijn uitgenodigd.