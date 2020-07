’Artsen die bikinifoto’s plaatsen zijn niet professioneel’

In het bewuste stuk, grotendeels samengesteld door mannen, is te lezen dat „mogelijk onprofessionele content” inhoudt: alcohol vasthouden of consumeren en ongepaste kleding, zoals het dragen van ondergoed, provocerende Halloween-kostuums en provocerende poses in bikini’s/zwemkleding.

En dat is veel artsen in het verkeerde keelgat geschoten. Ze plaatsen massaal foto’s van zichzelf in een zwemoutfit op Twitter, begeleid door #MedBikini.

„Ik wil zeker dat mijn patiënten mij vertrouwen en mij respecteren en een deel daarvan kan beïnvloed worden door aanwezigheid op sociale media”, zo vertelt Lauren Agoubi (28) aan de New York Post. „Maar waar het om gaat is dat drie mannen niet bepalen wat onprofessioneel is en wat niet.”

Twee van de auteurs, Thomas Cheng en Jeffrey Siracuse, hebben inmiddels op Twitter hun excuses aangeobden. „Onze bedoeling was om artsen bewuster te maken. (...) Het spijt ons dat jonge artsen zich aangevallen voelen en dat we bevooroordeeld waren.”

Overigens gaat het onderzoek niet alleen over vrouwelijke artsen.