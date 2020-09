Schoten en arrestaties op ’grootste kermis van Nederland’

Het is niet bekend of een van de verdachten ook een wapen bij zich had. De identiteit van de verdachten is ook nog niet duidelijk.

De kermis gaat door voor ’de grootste kermis van Nederland’. Dat komt mede door het coronavirus. De branche heeft het zwaar. Terwijl sommige kermissen normaliter meer dan tweehonderd attracties herbergen, zijn de negentig stuks in Den Haag een unicum in coronatijden.

De agenten slaan enkele jongelui in de boeien. Ⓒ Regio15

De kermisondernemers waren dolblij met de ’ballen’ die burgemeester Van Zanen toonde, zei exploitant Jan Vermolen eerder tegen Omroep West. Ze hebben talloze maatregelen genomen. Er mogen maximaal vijfduizend mensen tegelijk het terrein op. Er zijn dranghekken, looprichtingen en een mascotte, Peter Anderhalvemeter.

Na het incident ging de kermis gewoon door. Niemand raakte gewond.