Brandweerman aangevallen in Amsterdam

Het incident vond donderdagnacht rond één uur plaats in een flat aan de Statenjachtstraat in Amsterdam-Noord. De man werd op de galerij mishandeld en tegen de reling geduwd, zo meldt AT5.

„De dader werd heel gewelddadig. De brandweerman had moeite om zichzelf staande te houden en het was wel even angstig. Er is geweld toegepast en de collega heeft daarop gereageerd. Uiteindelijk hebben de brandweermensen de dader rustig gekregen”, zo laat een woorvoerder weten.

De brandweerman heeft aangifte gedaan. De politie laat weten dat er een 63-jarige man is aangehouden.