Live | Oostenrijk grotendeels op slot: avondklok en horeca dicht

In de strijd tegen het coronavirus gaat Oostenrijk vanaf dinsdag weer grotendeels op slot. De nieuwe lockdown omvat onder meer een spertijd van 20.00 uur tot 06.00 uur om de verspreiding van het virus af te remmen. Het is de bedoeling de lockdown in december stap voor stap weer te versoepelen, aldus regeringsleider Kurz.

Restaurants moeten sluiten en mogen alleen nog maaltijden laten afhalen, in hotels zijn uitsluitend nog zakenmensen toegestaan. Middelbare scholen en hogere scholen en universiteiten gaan weer over tot onderwijs op afstand, zoals tijdens de eerste lockdown eerder dit jaar. Basisscholen en winkels daarentegen blijven open.

De Oostenrijkse regering wil met de nieuwe lockdown voorkomen dat ziekenhuizen overbelast raken.

Johnson roept kabinet bijeen

Ook de Britse premier Boris Johnson heeft zaterdag zijn kabinet bijeengeroepen voor overleg over een mogelijk nieuwe lockdown. De BBC meldde dat Johnson daarover zaterdag een persconferentie houdt.

Volgens de BBC zouden er nu extra maatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat het aantal besmettingen en doden door het coronavirus verder oploopt.

The Times meldde dat er mogelijk een lockdown van een maand komt. In die periode zouden alleen essentiële winkels, scholen, universiteiten en kinderdagverblijven open mogen blijven.

Meer nieuws:

Binnenland:

Buitenland:

Financieel-economisch:

KLM op rand van faillissement na afhaken piloten VNV

'Beleggersvertrouwen daalt door tweede coronagolf'

Podcast: ’Kabinet veel te zuinig met inzet sneltesten’

Entertainment en persoonlijk:

Pathé toont virtuele show populairste dj’s ter wereld

Sport:

Spaanse media: Bankroet dreigt voor FC Barcelona

PSV: nu ook oppassen voor code rood

Bekijk hier hiet coronanieuws van vrijdag 30 oktober