Live | Vaccin kwetsbaren ’kan vóór kerst’

Groot-Brittannië bereidt zich voor om al vóór de kerstdagen een coronavaccin beschikbaar te stellen aan kwetsbare doelgroepen en zorgpersoneel. Volgens bronnen rondom de Britse regering zou het gaan om zo’n 30 miljoen vaccins, schrijft het AD. In Nederland is een dergelijk plan nog niet naar buiten gebracht. De Gezondheidsraad komt in november met een advies over hoe de vaccinatiecampagne in ons land zou moeten verlopen en wie als eersten aan de beurt komen.

De Nederlander Marcel Levi, die leiding geeft aan zeven academische ziekenhuizen in Londen, bevestigt het nieuws uit het Verenigd Koninkrijk en spreekt van een „heftige, maar concrete opgave.” Hij moet in opdracht van de Britse overheid een plan klaarmaken om tussen de eerste en derde week van december zo’n 2 miljoen inwoners in Londen te vaccineren tegen corona.

Levi: „Alles wijst erop dat de twee vaccins die het verst in ontwikkeling zijn - van de farmaceuten AstraZeneca en Pfizer - een goede afweerreactie tegen het coronavirus teweegbrengen en veilig zijn. Er gloort nu echt licht aan het einde van de tunnel.”

Ook voor Nederland acht Levi een vaccin „medio december haalbaar”: „Qua toelating op de markt lopen de Britten nog steeds gelijk op met de rest van de EU.”

