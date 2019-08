Burgemeester werkt mee aan Brexit-uitzwaaifeestje

„Ik heb vandaag gesproken met de burgemeester. De gemeente wil alle medewerking verlenen om het feest tot stand te brengen”, aldus Toekook. De opzet van het evenement is wel enigszins veranderd, legt hij uit. „Vanuit veiligheidsoverwegingen willen we controleren hoeveel mensen er op het evenement afkomen. Daarom hebben we besloten tot kaartverkoop. Vanaf donderdag kunnen geïnteresseerden in een kaartje terecht op brexitaanzee.nl.”

Een zwaaimoment richting Groot-Brittannië op het strand maakt onderdeel uit van het evenement, maar de activiteiten zullen met name in het dorp plaatsvinden. „Het wordt een echt Europees feest, met bands, foodtrucks en andere activiteiten. Er is ook aandacht voor ecologie, door aandacht te besteden aan de kwetsbaarheid van het duingebied.”

Hoe duur een kaartje wordt en hoeveel kaartjes er beschikbaar komen, is nog niet bekend. „Dat hangt ook af van het veiligheidsplan en hoeveel belangstelling ervoor is.” Toekook, die actief is in de mediawereld, lanceerde zijn idee enkele weken geleden. „Het moet een mooi afscheid worden van een goede vriend die een spannend, maar misschien niet al te slim avontuur aangaat”, zei Toekook eerder. Hij heeft de Britten altijd hoog gehad, vertelt hij. Hun cultuur is immers ook voor ons belangrijk. Daarom moet het volgens Toekook een vriendelijk en gezellig feest worden.