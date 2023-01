Premium Het beste van De Telegraaf

’Collega’s geven me groot gelijk’ Schiphol koopt Boer Karel uit: 4,1 miljoen euro

Door Connie Vertegaal

Karel Kostelijk op zijn erf, dat sinds enkele weken van Schiphol is. Ⓒ jjfoto.nl / Jan Jong

GROOTSCHERMER - Schiphol heeft zijn stikstofrechten op orde, zo werd donderdag bekend via NRC. De luchthaven heeft emissierechten opgekocht van in totaal twaalf veehouders. Een van die bedrijven is de pluimveehouderij van Karel Kostelijk in Grootschermer.